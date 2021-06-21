В штабе Тихановской оценили новые санкции ЕС против Белоруссии

Пресс-секретарь одного из лидеров белорусской оппозиции Светланы Тихановской Анна Красулина заявила «Газете.Ru», что в штабе политика будут удовлетворены санкциями Евросоюза против Минска тогда, когда они достигнут своих целей — ухода президента Белоруссии Александра Лукашенко с поста.

«Удовлетворены мы будем тогда, когда репрессии будут остановлены, все заключенные по политическим мотивам будут освобождены, и в стране будут проведены честные выборы без Лукашенко. Единая позиция и решительные действия ЕС, которые они демонстрируют введением этих санкций, обязательно приведут к цели», — заявила Красулина.

По ее словам, основная цель ограничений против Белоруссии — принудить Лукашенко оставить пост. «Лукашенко уйдет под давлением собственных кошельков и раскола в его окружении», — считает собеседник «Газеты.Ru».

Ранее 21 июня глава Евросовета Шарль Мишель официально подтвердил введение четвертого пакета санкций ЕС против Белоруссии. В список включены 86 физических и юридических лиц. В официальном журнале Евросоюза говорится, что ограничения коснутся МАЗа, «Белаза», ЗАО «Новая нефтяная компания» и еще пяти предприятий.