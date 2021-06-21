Лавров заявил, что Зеленский усугубил проблему разведения сил в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский сохранил и усугубил проблему разведения сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с генсекретарем ОБСЕ Хельгой Шмид, передает ТАСС.

По его словам, тема выполнения договоренностей по урегулированию на украинском государстве затрагивалась на переговорах с генсеком ОБСЕ.

«Я в очередной раз привлек внимание к тому, что на саммите нормандского формата в Париже в декабре 2019 года рассматривался документ, который был согласован экспертами, помощниками лидеров и вынесен на их одобрение», — сказал российский министр.

Он напомнил, что первым пунктом этого документа стоит разведение сил и средств, отвод тяжелой техники по всей линии соприкосновения в Донбассе. Лавров подчеркнул, что это решение было согласовано и даже завизировано.

Глава МИД РФ добавил, что украинский лидер отказался принимать данный пункт, который имел решающее значение для благополучия жителей юго-востока Украины и их безопасности. По словам министра, Зеленский высказался за разведение сил лишь в трех точках.

«Иными словами, вместо того, чтобы раз и навсегда решить эту проблему, обезопасив людей по обе стороны линии соприкосновения, президент Зеленский эту проблему сохранил и усугубил», — подытожил Лавров.

Ранее Киев заявлял, что не может выполнить минские соглашения в их текущем виде, а советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович отмечал, что у Украины есть только два варианта для урегулирования ситуации в Донбассе: открытое противостояние с российской стороной либо «удерживание ситуации на политико-дипломатическом пути урегулирования».