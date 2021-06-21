В Крыму прокомментировали продление санкций Евросоюза

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков заявил, что продление санкций Европейского союза по Республике Крым ожидаемо, однако никакого непоправимого ущерба полуострову это не нанесет. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы не питали себя иллюзиями, что здравый смысл вернется в международные отношения. <…> Крым привык к санкционному давлению. Санкции, конечно же, отражаются на инфраструктурных проектах, делают их менее простыми в реализации, когда речь идет, к примеру, о поставках иностранного оборудования», — сказал он.

По мнению Бобкова, на сегодняшний день, несмотря на санкции, полуостров развивается. Кроме того, растет интерес иностранных туристов к курортам Крыма.

Ранее Европейский союз до 23 июня 2022 года продлил санкции в отношении России «за незаконную аннексию Крыма и Севастополя». Речь идет об ограничении экономических отношений Евросоюза с Крымом и Севастополем. Последний раз санкции продлевались год назад до 23 июня 2021 года.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Европейский союз неоднократно заявлял, что не признает вхождение Крыма и Севастополя в состав России.