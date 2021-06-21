Евросоюз продлил санкции против Крыма и Севастополя

Европейский союз до 23 июня 2022 года продлил санкции в отношении России «за незаконную аннексию Крыма и Севастополя». Об этом говорится в заявлении ЕС.

В данном случае речь идет об ограничении экономических отношений Евросоюза с Крымом и Севастополем. Последний раз санкции продлевались год назад до 23 июня 2021 года. Так, физлица и организации в ЕС не могут импортировать продукцию из этих российских регионов. Ограничения также касаются торговли, туристического сектора, инвестиций в ряд экономических секторов региона.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Европейский союз неоднократно заявлял, что не признает вхождение Крыма и Севастополя в состав России.

В ЕС в начале июня согласовали продление санкций против Крыма.