В НАТО заявили о невозможности принять Украину в альянс в ближайшие 10-15 лет

В НАТО не намерены включать Украину в Североатлантический альянс в ближайшие 10-15 лет. Об этом «Известиям» рассказал высокопоставленный собеседник в организации.

По словам источника, альянс настроен на сотрудничество с Украиной, однако члены организации не собираются принимать Киев в свои ряды, так как не готовы к слишком очевидному обострению отношений с Россией.

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