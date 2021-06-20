США анонсировали новые санкции в отношении «Северного потока — 2»

США продолжат вводить санкции в отношении компаний, причастных к строительству газопровода «Северный поток — 2». Об этом в эфире телеканала CNN заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Вопрос в том, будем ли мы напрямую преследовать, используя полномочия по санкциям, наших европейских партнеров, союзников и друзей. Президент [США Джо] Байден сказал: я не готов этого сделать, но я готов вводить каждые 90 дней санкции против российских организаций, участвующих в строительстве «Северного потока — 2». Он это делал и продолжит делать», — сказал Салливан.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.

Ранее первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на встрече со статс-секретарем МИД ФРГ Мигелем Бергером подтвердила, что американская администрация выступает против газопровода «Северный поток — 2».