Кравчук призвал присоединить США к «нормандскому формату»

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Первый президент Украины Леонид Кравчук во время выступления на съезде партии... Первый президент Украины Леонид Кравчук во время выступления на съезде партии...
Первый президент Украины Леонид Кравчук во время выступления на съезде партии...
РИА «Новости»

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук в эфире телеканала «Дом» заявил, что присоединение США к «нормандскому формату» могло бы стать большим шагом на пути к урегулированию конфликта.

«Это будет означать, что и на минской площадке будет присутствовать больше дипломатии, больше усилий и больше твердых позиций, нежели сейчас», — сказал Кравчук.

По его словам, нынешние участники «нормандского формата» — Германия и Франция — не проявляют твердость и системность позиций по отношению к России.

«Я, например, за эти годы ни разу не слышал, чтобы или президент Франции, или канцлер Германии сказали на любой из встреч, что агрессор — Россия и что она должна уйти с Донбасса и оставить Крым. Я такого не слышал. А это уже давно следовало бы сделать», — добавил Кравчук.

Ранее Киев предложил странам-участницам переговоров в «нормандском формате» провести срочный саммит на уровне политических советников и министров иностранных дел.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал создать новый формат переговоров по Донбассу, в рамках которого к урегулированию ситуации будут привлечены не только страны «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция), но и другие государства.