Кравчук призвал присоединить США к «нормандскому формату»

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук в эфире телеканала «Дом» заявил, что присоединение США к «нормандскому формату» могло бы стать большим шагом на пути к урегулированию конфликта.

«Это будет означать, что и на минской площадке будет присутствовать больше дипломатии, больше усилий и больше твердых позиций, нежели сейчас», — сказал Кравчук.

По его словам, нынешние участники «нормандского формата» — Германия и Франция — не проявляют твердость и системность позиций по отношению к России.

«Я, например, за эти годы ни разу не слышал, чтобы или президент Франции, или канцлер Германии сказали на любой из встреч, что агрессор — Россия и что она должна уйти с Донбасса и оставить Крым. Я такого не слышал. А это уже давно следовало бы сделать», — добавил Кравчук.

Ранее Киев предложил странам-участницам переговоров в «нормандском формате» провести срочный саммит на уровне политических советников и министров иностранных дел.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал создать новый формат переговоров по Донбассу, в рамках которого к урегулированию ситуации будут привлечены не только страны «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция), но и другие государства.