Трамп обвинил Байдена в разобщении США по расовому и гендерному признаку

Экс-лидер США Дональд Трамп жестко раскритиковал нынешнего президента Соединенных Штатов Джо Байдена за «разобщение страны по расовому и гендерному признакам». Об этом бывший глава государства написал в своей статье для издания Real Clear Politics. Публикация вышла в преддверии нового праздника в честь отмены рабства в США.

По словам политика, Байден, будучи кандидатом в президенты, первым делом пообещал «объединить» Америку, но «пока в месяцы его пребывания на посту президента его самой главной задачей стало постоянное разобщение страны по расовому и гендерному признаку».

В качестве примера Трамп привел попытку администрации Байдена внушить американским школьникам «одну из самых ядовитых и антиамериканских теорий». Он уточнил, что речь идет о критической расовой теории. В рамках этой теории ученые и активисты изучают законодательство США и его пересечение с расовыми проблемами. Учащиеся же получают неверное представление о том, что якобы «Америка является системным злом», а в сердцах жителей страны «полно ненависти и злобы», считает бывший глава Белого дома.

«Внедрять поколениям детей эти радикальные идеи не просто аморально — это программа национального самоубийства. Тем не менее, именно это недавно одобрила администрация Байдена в правиле ... нацеленном на введение в учебную программу американских школьников критической расовой теории», — заявил Трамп.

По его мнению, родителям и властям необходимо бороться в школах с распространением этих идей, чтобы в образовательных учреждения можно было получить «патриотическое и проамериканское образование».

Ранее Байден подписал закон об учреждении в Соединенных Штатах национального праздника, посвященного отмене рабства в стране.