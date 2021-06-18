В Киеве напомнили, что у России нет права голоса по вступлению Украины в НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у России нет никаких прав в вопросе вступления страны в НАТО. Об этом он сказал в эфире программы «Право на власть» телеканала «1+1».

Кулеба подчеркнул, что его не интересует обсуждение этого вопроса с Россией, потому что «здесь говорить не о чем». Он отметил, что в Киеве понимают, что Москва всегда будет противостоять этому, но одновременно с этим уверены, что Украина «пройдет этот путь и станет членом альянса».

«Россия, безусловно, реальность с которой необходимо считаться, но Россия не имеет и не будет иметь права вето на вступление Украины в НАТО», — заключил Кулеба.

Накануне американский президент Джо Байден заявил о том, что Украина может вступить в НАТО, несмотря на ситуацию в Донбассе. Позже в Кремле оценили слова Байдена.