Организация заявила о рисках шантажа властей IT-гигантами

Автономная некоммерческая организация «Диалог» предложила учитывать необходимость защиты прав граждан в Сети при развитии регулирования интернет-среды, а также подготовить сценарии «ответных действий» на возможный шантаж государств со стороны IT-корпораций, сообщает РБК.

В своей презентации компания отмечает, что освоение интернет-пространства должно быть одной из приоритетных задач, поскольку появление новых медиа позволяет органам власти вести прямую коммуникацию с гражданами для получения обратной связи с минимальной задержкой.

«Оперативная коррекция государственной политики с учетом мнения граждан способствует формированию у них доверия в отношении государственных структур», — говорится в документе.

«Диалог» отметил «взвешенный» подход российского государства в отношении конфиденциальности.

По мнению авторов документа, Россия придерживается политики выстраивания суверенного интернет-пространства. Отмечается, что ранее властями была поставлена задача «встраивания зарубежных ИТ-гигантов в российское правовое поле» и необходимость иностранным компаниям иметь российские юридические представительства.

«Это требование позволит контролировать сбор иностранными платформами персональных данных российских граждан и принимать ответные меры на попытки из-за рубежа незаконно повлиять на формирование российского информационного поля», — говорится в исследовании.

Накануне Госдума приняла закон о «приземлении» IT-гигантов — крупные зарубежные IT-компании, работающие с российской аудиторией, будут обязаны открывать полноценные представительства в России.

АНО «Диалог» — российский межведомственный центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций, позиционирует себя как «оператор цифрового диалога между властью и обществом». Создан Департаментом информационных технологий Москвы в 2019 голу для мониторинга и анализа эффективности обратной связи власти с жителями, но позднее она стала отвечать за развитие «платформ обратной связи» по всей стране.

Ранее ЦИК договорился о партнерстве с АНО «Диалог Регионы», «дочкой» диалога.