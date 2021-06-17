Стали известны подробности отставки сенатора Королева

Депутат Липецкого областного Совета депутатов Олег Хомутинников рассказал, когда экс-губернатор Липецкой области Олег Королев написал заявление о сложении с себя полномочий сенатора. Об этом он рассказал в интервью с «Лентой.ру».

По его словам, заявление было написано заранее, но факт существования данного документа держался в тайне, так как было не ясно, когда оно будет рассматриваться в Совете Федерации.

«Сейчас, насколько я понимаю, такое приняли решение, поэтому информация появилась. А написал заявление он не сегодня, насколько мне известно, а несколько загодя: неделю или две назад», — сказал депутат.

Кроме того, Хомутинников подчеркнул, что отношение «старой команды» депутатов Липецкой области к Королеву из-за подозрений в пьяном вождении не изменилось.

Ранее сенатор, экс-губернатор Липецкой области Олег Королев, который в мае попал в ДТП в Липецке, написал заявление о сложении сенаторских полномочий.

В мае в сети появилось видео, на котором Королев в якобы нетрезвом состоянии ехал по Липецку за рулем Lexus со спущенными колесами. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как автомобиль врезался в дорожный знак.

Комментируя данную информацию, сам Королев объяснил, что был трезвым, и во время вождения у него возникли проблемы со здоровьем.