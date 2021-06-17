Эрдоган заявил, что Байден хочет приехать в Турцию

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что глава США Джо Байден выразил желание посетить Стамбул.

По его словам, точные даты пока не определены, в настоящее время идет работа над графиком.

«Он [Байден] сказал, что несмотря на очень интенсивную повестку, он хочет приехать в Турцию», — приводит его слова телеканал NTV.

14 июня состоялась первая встреча президента США и президента Турции. Эрдоган заявил, что на переговорах обсуждалась ситуация с российскими зенитными ракетными системами С-400 и программой истребителя F-35. Он добавил, что Вашингтону не стоит ждать от Стамбула каких-то новых шагов по С-400 или F-35.

В июле 2019 года, из-за покупки у России ЗРК С-400, в отношениях между Турцией и США наступил кризис. В апреле 2021 года Соединенные Штаты ввели против Турции санкции. Ограничения коснулись главы Агентства по оборонной промышленности Турции Исмаила Демира и ряда других госслужащих военной сферы. Вашингтон считает, что «российские С-400 несовместимы с оборудованием НАТО и угрожают безопасности технологий Альянса».