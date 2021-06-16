В Женеве завершился саммит РФ-США
Карина Казанцева
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В Женеве на вилле «Ла Гранж» завершилась встреча российской и американской делегаций в расширенном составе. Об этом передает The Bloomberg.
«Чиновник Белого дома заявил, что расширенная двустронняя встреча завершилась», — сообщило агентство.
Переговоры в расширенном составе продлились полтора часа, в общей сложности, включая перерыв, — 4,5 часа.
Президент США Джо Байден уже покинул виллу. Пресс-конференция американского лидера запланирована на 20.30 мск.
Переговоры Путина и Байдена в узком составе закончились около 16.20.
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