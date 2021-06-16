В Конгрессе США опасаются, что Байден случайно отдаст Путину Аляску

Член Палаты представителей США Лорен Боберт в Twitter выразила опасение, что американский президент Джо Байден на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным вернет ему штат Аляска.

«Сегодня я молюсь за Америку, потому что никогда не было более неквалифицированного человека, ведущего переговоры от нашего имени», — написала Боберт.

Ранее Путин обменялся шуткой с Байденом перед началом саммита в Женеве.

Переговоры лидеров России и США будут состоять из двух частей. На 14.30 запланировано начало российско-американских переговоров в расширенном составе. Как ожидается, дискуссия продлится чуть менее двух часов. Далее, в 16.15 — вторая часть переговоров в расширенном составе, которая займет примерно то же время, что и первый раунд. На 18.00 запланирована пресс-конференция Владимира Путина по итогам саммита. Джо Байден от пресс-конференции отказался.