Жириновский рассказал, как американцы спонсировали Бориса Ельцина во время выборов в 1996 году

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский рассказал в интервью «Газете.Ru», что ему не удалось стать одним из лидеров президентской гонки в 1996 году, потому что США делали ставку на Бориса Ельцина.

«Большие деньги под меня никто не даст, а под Ельцина дадут, ибо он уже за 5 лет многое сделал для Запада, войска наши [российские] вывел. Поэтому вся подготовка шла к его победе», — сказал Жириновский.

Лидер ЛДПР подчеркнул, что в 1996 году «день и ночь шла пропаганда» — в Москве было «полно американцев, денег завозили, раздавали, всех артистов мобилизовали».

Также Жириновский объяснил, почему ему не удалось стать главным оппонентом Зюганова на выборах-1996. Об этом читайте в интервью лидера ЛДПР «Газете.Ru».