Экс-посол США объяснил, почему не будет совместной пресс-конференции Путина и Байдена

Бывший посол Соединенных Штатов в России Майкл Макфол рассказал, почему не будет совместной пресс-конференции президентов РФ и США, передает РИА «Новости».

«Я могу догадаться, почему сейчас не хотят общую пресс-конференцию. Потому что последняя (с экс-президентом США Дональдом Трампом в 2018 году — ред.) в Хельсинки была ужасной для американских национальных интересов», — сказал экс-дипломат журналистам.

Так он ответил на вопрос, не связан ли отказ американской стороны от пресс-конференции с тем, что Вашингтон, возможно, проявляет слабость к открытой дискуссии, в том числе перед прессой.

Ранее в Кремле рассказали об ожиданиях от саммита Россия — США.

До этого бывший государственный секретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News заявил, что президент США Джо Байден показал свою слабость, отказавшись от совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным.