Аскольд Запашный пойдет на выборы в Госдуму от партии «Справедливая Россия — За правду»

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Художественный руководитель Большого Московского государственного цирка, дрессировщик Аскольд... Художественный руководитель Большого Московского государственного цирка, дрессировщик Аскольд...
Художественный руководитель Большого Московского государственного цирка, дрессировщик Аскольд...
Артем Сизов/«Газета.Ru»

Дрессировщик, художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный будет баллотироваться в Госдуму от партии «Справедливая Россия — За правду» по одномандатному округу в Удмуртии. Об этом ТАСС сообщили два источника в партии.

«Аскольд Запашный будет одномандатником по Удмуртии», — сказал собеседник агентства, близкий к руководству партии.

Другой источник агентства рассказал, что участие Запашного в кампании анонсируют в ходе учредительной конференции общественного объединения «Новая Евразия», которая пройдет в Тюмени 18 июня.

Ранее сообщалось, что журналист и телеведущий Анатолий Вассерман собирается на выборы в Думу от той же партии.

До этого Вассерман заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Госдуму РФ в 2021 году.

Также стало известно, что депутат Госдумы Наталья Поклонская сняла свою кандидатуру с праймериз «Единой России» перед выборами в ГД. Об этом она сообщила в видео, опубликованном на ее страницe в Facebook.