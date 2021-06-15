Байден нашел должность автору «Чуда на Гудзоне»

Президент США Джо Байден назначил летчика и автора книги «Чудо на Гудзоне» Чесли «Салли» Салленбергера постпредом при Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

15 января 2009 года командир лайнера А320 Чесли «Салли» Салленбергер успешно посадил самолет на реку Гудзон в Нью-Йорке после того, как у машины отказали оба двигателя из-за столкновения со стаей гусей. Никто из 155 пассажиров не погиб. Журналисты стали называть происшествие «Чудом на Гудзоне», а Салленбергер впоследствии написал одноименную книгу, по мотивам которой режиссер Клинт Иствуд снял художественный фильм.

Чесли Салленбергер — американский пилот-инструктор пассажирских авиалиний, эксперт по безопасности и расследованиям происшествий Национального агентства транспортной безопасности США, председатель Международной ассоциации пилотов гражданских авиалиний.