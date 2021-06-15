В Москве прокомментировали слова Зеленского об Украине и НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев ждет приглашения в НАТО, но не намерен просить об этом.

«И чтобы им доплатили еще, нет?» — написала Захарова.

Ранее Зеленский заявил о том, что приветствует заявление НАТО, подтверждающее возможное вступление страны в Североатлантический альянс. Однако президент считает, что Украина заслуживает быть полноправным членом НАТО и не должна просить принять ее в альянс, а рассчитывает получить приглашение.

Ранее президент США Джо Байден по итогам саммита НАТО в Брюсселе заявил, что для вступления в военный альянс Украине необходимо победить коррупцию, а руководству страны — убедить членов НАТО в необходимости принять ее в альянс.