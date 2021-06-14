НАТО призвало Россию исключить США и Чехию из списка недружественных стран

Лидеры НАТО призвали Россию исключить США и Чехию из списка недружественных стран. Об этом говорится в заявлении по итогам саммита в Брюсселе.

«Мы призываем Россию отменить включение Чешской Республики и Соединенных Штатов Америки в список недружественных стран и воздерживаться от любых других шагов, не соответствующих положениям Венской конвенции о дипломатических отношениях», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что глава правительства России Михаил Мишустин подписал поправки к закону о недружественных действиях стран.

14 мая правительство России утвердило перечень недружественных государств, пока в нем числятся только Чехия и США.

В МИД РФ заявляли, что менять список недружественных стран пока не планируется.