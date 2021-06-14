Лукашенко заявил, что белорусов необходимо научить пользоваться стрелковым оружием

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости обучения населения страны навыкам обращения со стрелковым оружием. Об этом сообщает госагентство «БелТА».

Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе рабочей поездки в Витебскую область, где он ознакомился с производством ракет и боеприпасов для стрелкового оружия.

По словам белорусского лидера, никто не может гарантировать, что однажды не придется воевать, так как «мир одурел вообще».

«Война может вспыхнуть в любой момент в любой точке, не дай бог у нас», — сказал Лукашенко.

В этой связи он напомнил о важности обучения граждан навыкам обращения со стрелковым оружием. Президент отметил, что навыкам обращения с оружием обучают тех, кто проходит подготовку в вооруженных силах, однако, по его мнению, необходимо обратить внимание на тех, кто не попадает в войска по призыву, в частности, на студентов.

Ранее Лукашенко поручил развивать в Белоруссии производство стрелкового оружия.