Слуцкий прокомментировал возможный отказ НАТО от размещения ядерных ракет в Европе

Решение НАТО отказаться от развертывания в Европе ядерных ракет наземного базирования станет шагом по разрядке напряженности и будет способствовать контролю над вооружениями. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, сообщает РИА «Новости».

«И дело здесь не только в снятии озабоченностей российской стороны. Речь идет об общих контурах безопасности на Европейском континенте. Европа не должна становиться заложницей милитаристических амбиций Дальнего Запада, это очевидно. И хорошо, если будет достигнуто общее понимание в этой сфере», — сказал Слуцкий.

Издание Defense News со ссылкой на собственные источники ранее писало, что члены НАТО в преддверии саммита РФ-США готовятся официально выступить против развертывания альянсом в Европе ядерных ракет наземного базирования. По информации источников, этот пункт рассматривается в черновом варианте коммюнике, которое будет опубликовано по итогам саммита НАТО в Брюсселе 14 июня.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Евросоюз и НАТО не могут справиться поодиночке с вызовами, которые существуют благодаря России. Прежде в НАТО заявили, что будут адаптироваться к новым угрозам со стороны — к ним отнесли международный терроризм, кибер- и гибридные угрозы.