Слуцкий прокомментировал возможный отказ НАТО от размещения ядерных ракет в Европе

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Депутат Госдумы Леонид Слуцкий во время пленарного заседания, 2014 год Депутат Госдумы Леонид Слуцкий во время пленарного заседания, 2014 год
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий во время пленарного заседания, 2014 год
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Решение НАТО отказаться от развертывания в Европе ядерных ракет наземного базирования станет шагом по разрядке напряженности и будет способствовать контролю над вооружениями. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, сообщает РИА «Новости».

«И дело здесь не только в снятии озабоченностей российской стороны. Речь идет об общих контурах безопасности на Европейском континенте. Европа не должна становиться заложницей милитаристических амбиций Дальнего Запада, это очевидно. И хорошо, если будет достигнуто общее понимание в этой сфере», — сказал Слуцкий.

Издание Defense News со ссылкой на собственные источники ранее писало, что члены НАТО в преддверии саммита РФ-США готовятся официально выступить против развертывания альянсом в Европе ядерных ракет наземного базирования. По информации источников, этот пункт рассматривается в черновом варианте коммюнике, которое будет опубликовано по итогам саммита НАТО в Брюсселе 14 июня.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Евросоюз и НАТО не могут справиться поодиночке с вызовами, которые существуют благодаря России. Прежде в НАТО заявили, что будут адаптироваться к новым угрозам со стороны — к ним отнесли международный терроризм, кибер- и гибридные угрозы.