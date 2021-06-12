Гудков планирует покинуть Украину и поехать в Болгарию

Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков собирается выехать из Украины в Болгарию.

«Я пока еще в Киеве. Наверное, еще буду какое-то время здесь и где-то через неделю планирую поехать в Варну», — сказал политик в эфире телеканала «Украина 24».

Ранее Гудков заявлял, что его отъезд из России временный. Также он сообщал, что в Варну он поедет к родителям.

1 июня Дмитрий Гудков и его тетя Ирина Ермилова были задержаны по подозрению в причинении имущественного ущерба. По словам адвоката экс-парламентария, Гудков проходит подозреваемым по делу о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015 – 2017 годах.

3 июня бывшего депутата отпустили в связи с истечением 48 часов после задержания. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что следственные действия в отношении Гудкова не связаны с политикой.