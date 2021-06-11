Чехия обвинила ЕС во вмешательстве в дела страны

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш обвинил Европарламент в том, что он вмешивается во внутренние дела страны. Его заявление опубликовано на официальной странице в Twitter.

По мнению Бабиша, резолюция Европарламента, критикующая его за неправомерное использование субсидий ЕС, направлена против всей Чехии. Премьер-министр утверждает, что документ — это попытка повлиять на выборы, которые пройдут в стране осенью.

«Чешская Республика — это не колония Европейского парламента», — высказался политик.

Бабиш также заявил, что все содержание резолюции — ложь, а европарламентарии пытаются диктовать чехам, кто должен быть их премьер-министром.

Ранее аудиторская проверка Еврокомиссии подтвердила, что глава кабмина Чехии нарушил правила недопущения конфликта интересов из-за своего контроля над целевыми фондами, связанными с бизнес-империей Agrofert.