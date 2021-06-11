Лавров: Россия не потерпит нравоучений и ультиматумов относительно предстоящих выборов

Россия не потерпит нравоучений и ультиматумов, касающихся предстоящих выборов, и не будет на них реагировать, заявил Глава МИД РФ Сергей Лавров казахстанскому информагентству «Хабар».

«Если коллеги заинтересованы рассматривать любые вопросы на взаимоуважительной основе, с предъявлением фактов (это главное, т.к. у наших западных друзей с этим полная беда, их обвинения ни на чем не зиждутся) и с учетом того, что и у нас к ним есть не менее серьезные вопросы, предлагаем вместе садиться и обсуждать. Голословные публичные заявления нужно оставлять на совести тех, кто их делает. У России ...есть чувство собственного достоинства. Готовы на равноправный диалог, но никаких нравоучений и ультиматумов мы терпеть не собираемся и не будем на них реагировать», — заявил российский дипломат.

Он отметил, что в связи с избирательными кампаниями «предъявляют претензии» — публично и часто, но Россия никогда не будет обижать собеседника, срываться и отвечать грубостью на грубость.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о возможности вмешательства Запада в выборы в Госдуму. Голосование состоится 19 сентября.