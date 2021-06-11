Помощник Горбачева оценил слова Руцкого о «боязни прослушки» президента

Переводчик и личный помощник Михаила Горбачева Павел Палажченко счел воспоминания вице-президента РФ Александра Руцкого о событиях 1991 года не соответствующими действительности. Ранее генерал-майор в отставке Руцкой рассказал, что предлагал Горбачеву арестовать Ельцина, но тот «покрылся трупными пятнами» из-за боязни прослушки.

«Это болезненные фантазии, такое я бы не хотел комментировать», — заявил «Газете.Ru» Палажченко.

Руцкой дал «Ленте.ру» интервью о периоде развала СССР, в котором рассказал в том числе о том, как он предпринимал попытку убедить Горбачева арестовать участников подписания Беловежских соглашений о развале СССР, в том числе его непосредственного руководителя Бориса Ельцина.

Руцкой рассказал, что он сообщил Горбачеву о том, что факт подписания Беловежских соглашений является уголовным преступлением.

«Я сказал ему: «Это измена родине. Дайте мне самолет, спецназ ГРУ и я привезу этих трех предателей. В Матросской тишине разберутся, кто им давал эти полномочия, и почему Ельцин тут же доложил Бушу, что Советский Союз ликвидирован», — вспомнил бывший вице-президент.

После этой фразы, по словам Руцкого, Горбачев сильно разволновался.

«Вы бы видели в тот момент Горбачева. Он покрылся трупными пятнами, начал бегать по кабинету, показывать пальцем в потолок и говорить что-то вроде: «Что ты несешь, здесь все прослушивают», — добавил он.