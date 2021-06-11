В Туве объявлен траур из-за смерти Ларисы Шойгу

Траур из-за смерти депутата Госдумы от фракции «Единой России» Ларисы Шойгу объявлен в Туве. Соответствующий указ подписал временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг. Документ опубликован на сайте правительства республики.

«В связи с кончиной депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Ларисы Кужугетовны Шойгу, выражая скорбь и соболезнуя ее родным и близким… Объявить 11 июня 2021 года днем траура в Республике Тыва», — сказано в тексте указа.

10 июня глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов сообщил о смерти депутата Ларисы Шойгу. Он отметил, что «благодаря своим профессиональным и человеческим качествам, честности, неравнодушию, стремлению помогать людям» она заслужила любовь и уважение как среди коллег и товарищей, так и в самых широких кругах общественности.

Лариса Шойгу, сестра главы Минобороны России Сергея Шойгу, представляла в Госдуме Туву, Хакасию и Красноярский край, также была зампредседателя комитета по контролю и регламенту.