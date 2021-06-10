Прекращено применение меморандума РФ и США об «открытой суше»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время заседания Совета глав правительств СНГ в... Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время заседания Совета глав правительств СНГ в...
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время заседания Совета глав правительств СНГ в...
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое прекращает применение меморандума России и США об «открытой суше». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о прекращении применения меморандума о понимании между правительством Российской Федерации и правительством Соединенных Штатов Америки в отношении «открытой суши»», — говорится в распоряжении.

Меморандум был подписан в Вашингтоне 17 июня 1992 года, он регулировал поездки дипломатов по стране пребывания. Отдельные сотрудники ведомств должны были уведомлять власти страны, где они находятся, о том, что выезжают на 25-мильный радиус от столицы или города, в котором находится генеральное консульство.

Ранее в МИД России назвали условие для исключения США из списка недружественных стран.