Посол России в Белоруссии сообщил, что задержанная в Минске Сапега жалоб не заявляла

Посол России в Белоруссии Евгений Лукьянов сообщил, что 9 июня прошла очередная встреча консула с задержанной гражданкой России Софией Сапегой. Об этом он заявил на пресс-конференции в Минске, передает «Интерфакс».

«Каких-либо жалоб на состояние здоровья и условия содержания она не сообщила», — отметил он.

Он подчеркнул, что с девушкой работают три белорусских адвоката.

Ранее сообщалось, что Сапега прислала первое письмо из заключения. Она датировано 3 июня — в этот день ей нужно было защищать магистерскую диссертацию. В своем послании девушка указала, что впервые заплакала, когда получила вести от родных, но в остальном она «в порядке».

23 мая Сапега была задержана в Минске вместе со своим молодым человеком, основателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. После задержания в белорусском провластном Telegram-канале «Желтые сливы» появилось видео, где Сапега призналась, что ведет Telegram-канал «Черная книга Беларуси», где публикуют персональные данные силовиков. Ее родственники и знакомые предположили, что на девушку могло оказываться давление.

Сапегу арестовали в Белоруссии на два месяца.

.