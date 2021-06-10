Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу

Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов сообщил о смерти депутата Ларисы Шойгу и выразил соболезнования ее родным и близким.

Шойгу, сестра главы Минобороны Сергея Шойгу, представляла в Госдуме Туву, Хакасию и Красноярский край, также была зампредседателя комитета по контролю и регламенту.

«Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким в связи со смертью Ларисы Кужугетовны Шойгу. Светлая память Ларисе Кужугетовне. Сил и мужества родным и близким пережить эту трагическую утрату», — написал Неверов в Facebook.

Он отметил, что «благодаря своим профессиональным и человеческим качествам, честности, неравнодушию, стремлению помогать людям» Шойгу заслужила любовь и уважение как среди коллег и товарищей, так и в самых широких кругах общественности.

О причинах смерти парламентария Неверов не сообщил.

В январе депутат «Единой России» Николай Антошкин стал третьим парламентарием Госдумы, скончавшимся от коронавируса.