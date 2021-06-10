В Раде назвали Кличко «боксером-сутенером» и будущим президентом Украины

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Виталий Кличко Виталий Кличко
Виталий Кличко
РИА «Новости»

Депутат Рады Илья Кива выразил мнение, что следующим президентом Украины может стать действующим мэр Киева Виталий Кличко. Об этом он сказал в эфире телеканала «Первый независимый».

Парламентарий считает, что «американские кураторы» Киева намерены сменить нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, это подтверждает и последний визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, во время которого украинскому лидеру «показали на выход».

Депутат убежден, что в Вашингтоне уже якобы сформировали новый образ следующего главы украинского государства, вокруг которого в настоящее время «собираются олигархи и отдельные политики».

«И здесь на арену выходит боксер-сутенер, он же по совместительству мэр города Киева. Почему говорю сутенер? Потому что именно этот человек отвечает за все публичные дома в нашей столице. <…> Вот этого сутенера-боксера-мэра Кличко увидели как возможного будущего президента нашей страны», — сказал Кива.

Он также подчеркнул, что это является его субъективным мнением.

Кличко занимает пост мэра Киева с 2014 года.

Ранее Зеленский заявил, что уйдет в отставку, если совершит какое-то коррупционное преступление и ему будут предъявлены обвинения.