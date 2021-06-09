Захарова назвала подлостью призыв Тихановской к санкциям против Белоруссии

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
РИА «Новости»

Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова раскритиковала призыв экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской к США ввести новые санкции против белорусских предприятий.

«На этих предприятиях белорусы работают! Как же можно просить прицельно бить по людям, по своим же гражданам, которые годами, десятилетиями создавали внутренний продукт?! <…> Подлость невиданная», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она также предположила, что американские санкции против белорусских предприятий «уже готовы», и Тихановская нужна была для того, чтобы «от имени и по поручению» выдвинуть эту идею.

9 июня Тихановская выступила по видеосвязи на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса США, где призвала Вашингтон ввести санкции в отношении ведущих предприятий Белоруссии.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, получивший 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, не признавшая результаты голосования. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста.