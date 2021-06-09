Захарова назвала подлостью призыв Тихановской к санкциям против Белоруссии

Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова раскритиковала призыв экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской к США ввести новые санкции против белорусских предприятий.

«На этих предприятиях белорусы работают! Как же можно просить прицельно бить по людям, по своим же гражданам, которые годами, десятилетиями создавали внутренний продукт?! <…> Подлость невиданная», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она также предположила, что американские санкции против белорусских предприятий «уже готовы», и Тихановская нужна была для того, чтобы «от имени и по поручению» выдвинуть эту идею.

9 июня Тихановская выступила по видеосвязи на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса США, где призвала Вашингтон ввести санкции в отношении ведущих предприятий Белоруссии.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, получивший 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, не признавшая результаты голосования. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста.