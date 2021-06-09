В ФРГ объяснили, почему не могут поставлять оружие Украине

Глава МИД ФРГ Хайко Маас рассказал, почему его телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым о проведении встречи в нормандском формате не получился бы, если бы Германия сообщила о решении поставлять оружие Украине. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, передает ТАСС.

«Если бы я во время этого телефонного разговора сообщил о решении поставлять оружие одной из сторон конфликта, то, думаю, разговор был бы короче, чем он был в действительности», — сказал глава МИД Германии.

Ранее Маас заявил, что Берлин выступает за встречу «нормандской четверки» на уровне министров, но ее нужно как следует подготовить.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, заявил, что встреча в «нормандской формате» по урегулированию в Донбассе на уровне глав МИД может состояться. Он рассчитывает, что она будет результативной.

Ранее Киев предложил странам-участницам переговоров в «нормандском формате» провести срочный саммит на уровне политических советников и министров иностранных дел.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал создать новый формат переговоров по Донбассу, в рамках которого к урегулированию ситуации будут привлечены не только страны «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция), но и другие государства.