США представят новые санкции против Белоруссии

США в ближайшее время представят новые санкции против Белоруссии. Об этом сообщила посол США в Белоруссии Джули Фишер, РИА «Новости»

«С партнерами в лице ЕС, Великобритании и Канады мы координируемся и продолжим это делать по новому раунду санкций, чтобы добиться ответственности за нарушения прав человека», — сказала она.

Фишер не стала уточнять, о каких ограничениях идет речь. Также не сообщалось, когда санкции вступят в силу.

Ранее президент США Джо Байден подписал постановление о продлении на год действия американских санкций, которые Вашингтон ранее ввел против властей Белоруссии. Решение было принято из-за инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair, в котором 23 мая летел белорусский оппозиционер Роман Протасевич со своей девушкой Софией Сапегой.