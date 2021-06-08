Опубликовано новое видео нападения на Макрона

Телеканал BFMTV опубликовал новое видео нападения мужчины на президента Франции Эммануэля Макрона.

На кадрах видно, что глава государства подошел к ожидавшим его на улице людям и взял за руку одного из них. В этот момент тот размахнулся другой рукой, чтобы ударить политика по лицу. После этого охранники французского президента отвели его в сторону, а самого злоумышленника задержали.

Ранее два человека задержали во французском департаменте Дром после инцидента с пощечиной Макрону.

Во вторник, 8 июня, стало известно, что Макрон получил пощечину от неизвестного мужчины в ходе его поездки в департамент Дром в рамках его президентской кампании.

Соответствующее видео распространилось в социальных сетях. На кадрах видно, как глава государства подходит к ограждениям, за которыми стояли граждане, и в это время один мужчина наносит удар по лицу политика. Для нейтрализации неизвестного быстро вмешались сотрудники службы безопасности. Они взяли мужчину за руки и оттеснили от Макрона.

По информации BFMTV, в Елисейском дворце подтвердили инцидент, но подчеркнули, что речь идет не о пощечине, а только о попытке ее нанести.