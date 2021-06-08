Суд в Гааге подтвердил пожизненный приговор генералу Младичу

Апелляционная палата трибунала в Гааге подтвердила пожизненный приговор бывшему командующему армией сербов Боснии и Герцеговины Ратко Младичу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

Генерал Ратко Младич командовал армией Республики Сербской во время конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине. На протяжении 16 лет он скрывался от международного правосудия и был арестован сербскими властями в 2011 году.

В ноябре 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии признал Радича виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Суд приговорил генерала к пожизненному заключению.

В августе 2018 года адвокаты генерала подали в Апелляционную палату жалобу в связи с решением о пожизненном заключении. В августе 2020 года состоялись первые слушания по апелляции.