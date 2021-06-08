Посла Украины возмутила политика ФРГ в вопросе поставок военной помощи Киеву

Посол Украины в Германии Андрей Мельник выразил возмущение относительно позиции Берлина в вопросе поставок военной помощи Киеву. Об этом пишет издание Welt am Sonntag.

По данным издания, дипломата «раздражают» идущие в Германии споры об оказании военной помощи украинскому государству, в том числе и относительно вопроса о том, что чисто оборонительной военной помощи не бывает.

Конечно, на крыше военно-медицинского автомобиля должно быть вооружение, чтобы он мог защищаться в случае нападения, но с такими машинами нельзя штурмовать линию соприкосновения и отвоевывать оккупированные территории», — подчеркнул посол.

Он также добавил, что даже при личных встречах на высоком уровне тема военной помощи со стороны ФРГ не затрагивается. Мельник при этом обратил внимание на то, что Берлин оказал Киеву значительную помощь в других областях, в частности, «в построении гражданского общества».

Ранее сопредседатель германской партии «Зеленые» Роберт Хабек высказался за поставку Киеву «оборонительного вооружения для самозащиты». После этого премьер-министр земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг заявила, что те, кто выступают за поставки вооружений Украине, являются плохими советчиками.

Призыв Хабека спровоцировал критику со стороны представителей других партий. В частности, глава парламентской фракции Левой партии Севим Дагделен выразил мнение, что «поставки вооружений Украине грозят эскалацией конфликта на востоке страны». Запрет на поставки оружия в зоны конфликта является до сих пор принципиальной позицией «зеленых», которые считаются пацифистской партией.