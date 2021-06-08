В МИД Канады ответили на санкции России против девяти канадцев

В министерстве иностранных дел Канады считают безосновательным решение России, связанное с закрытием въезда в страну девяти канадским чиновникам. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства.

7 июня Россия бессрочно закрыла въезд для девяти канадцев, которые причастны «к формированию и проведению антироссийского курса».

В канадском МИД знают об ограничениях со стороны Москвы. В ведомстве обеспокоены ситуацией с правами человека в России.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила открытость Москвы к взаимодействию с Оттавой на основе взаимного уважения. Она также обратила внимание, что Канада продолжает на различных уровнях поддерживать направленные против России инициативы.

Сообщалось, что в список попали министр юстиции и генеральный прокурор Дэвид Ламетти, руководитель федеральной тюремной службы Канады Энн Келли, руководитель управления по внутренней политике Марси Суркес и другие.

Ранее в «черный список» Украины вошли еще семь российских граждан.