Брюки Трампа «задом наперед» озадачили пользователей сети

Бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, который впервые после выборов публично выступил перед сторонниками на съезде Республиканской партии в штате Северная Каролина, пользователи сети заподозрили в том, что он надел свои брюки задом наперед. Об этом сообщает Daily Mail.

Сомнения пользователей вызвала фотография низкого качества, на которой штаны Трампа из-за складок вокруг передних бедер и без видимой ширинки кажутся надетыми задом наперед.

Однако, на более качественном видео заметно, что со штанами бывшего американского президента все в порядке, его брюки, по мнению некоторых комментаторов, сшиты на заказ и отличаются по кройке от стандартных.

Пользователи Twitter сравнили странные штаны Трампа со стилем популярного в США рэпера Криса Кросса, который носил одежду задом наперед в качестве своего личного бренда.