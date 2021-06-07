Суд оштрафовал Гудкова за участие в незаконной акции

Савеловский суд Москвы оштрафовал на десять тыс. рублей бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова за нарушение порядка при проведении незаконной акции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его адвоката Михаила Бирюкова.

«Полного текста постановления у нас нет, судья огласил только резолютивную часть», — сказал адвокат Гудкова.

Кроме того, он добавил, что протокол был составлен по части 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия).

Ранее Гудков рассказал, что выехал на Украину и направляется в Киев, оттуда он планирует ехать в Варну к родителям. После чего он заявил, что его отъезд из России временный.

1 июня Дмитрий Гудков и его тетя Ирина Ермилова были задержаны по подозрению в причинении имущественного ущерба. По словам адвоката экс-парламентария, он проходит подозреваемым по делу о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015–2017 годах.

3 июня бывшего депутата отпустили в связи с истечением 48 часов после задержания. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что следственные действия в отношении Гудкова не связаны с политикой.