В Кремле ждут разъяснения об источнике финансирования Telegram-канала NEXTA

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ждут уточнения слов задержанного в Минске Романа Протасевича об источнике финансирования Telegram-канала NEXTA из России.

«Поскольку прозвучали такие претензии, должно последовать какое-то уточнение», — сказал Песков.

Также он прокомментировал опровержение от владельца «Уралхима» и «Уралкалия» Дмитрия Мазепина, который заявил, что не финансировал NEXTA.

«Мазепина же никто не обвинял ни в чем. Собственно его фамилия Протасевичем не произносилась. Вряд ли здесь нужно в кошки-мышки играть. Наверное, о ком-то другом говорил Протасевич», — сказал Песков.

В четверг, 3 июня, белорусский государственный телеканал ОНТ опубликовал интервью с арестованным в Минске Протасевичем. В нем он рассказал о некоем российском олигархе, конкуренте бизнесмена Михаила Гуцериева, компания которого регулярно перечисляла NEXTA деньги. При этом Протасевич предположил, что в обмен на финансирование Telegram-канал публиковал материалы по заказу неназванного российского бизнесмена.