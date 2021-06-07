Столтенберг предложил созвать заседание Совета Россия-НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил провести заседание Совета Россия-НАТО. Об этом сообщает Die Welt.

«Хочу еще раз пригласить Россию как можно скорее принять участие в заседании Совета Россия-НАТО. Нам есть о чем поговорить, это отвечает общим интересам НАТО и России», — сказал он.

По его словам, такое предложение Москве было сделано еще год назад, но положительного ответа так и не последовало.

Как отметил глава НАТО, в числе важных тем — «взаимный обмен военными маневрами для предотвращения недопонимания и возможной эскалации». Еще одна тема — «достаточная прозрачность» в отношении военных действий друг друга, которая помогла бы избежать случайных происшествий в воздухе и на море.

«Отношения между НАТО и Россией сейчас достигли низкого уровня, которого мы не видели с момента окончания холодной войны. Диалог — лучший способ снизить напряженность», — подчеркнул Столтенберг.

Ранее сообщалось, что НАТО считает необходимым построить лучшие отношения с Россией. Об этом заявил Столтенберг в ходе выступления с речью «НАТО-2030: трансатлантическая повестка на будущее».