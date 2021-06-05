Трампа заинтересовала идея стать спикером палаты представителей США

Бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа заинтересовала возможность стать спикером палаты представителей американского конгресса, сообщает The Hill.

Такую идею подал бывший советник экс-главы государства Стив Бэннон, предположивший, что Трамп может выдвигаться на выборах в нижнюю палату конгресса в 2022 году.

«Это так интересно. Да, знаете, это очень интересно», – заявил Трамп, комментируя предложение.

По словам бывшего президента, многие предполагали, что он будет баллотироваться в верхнюю палату конгресса – сенат, – однако пост спикера палаты представителей «может быть даже лучше».

Ранее журналистка издания New York Times Мэгги Хаберман сообщила, что бывший американский лидер расчитывает на восстановление своих президентских полномочий до августа текущего года.

Республиканец Дональд Трамп был президентом США с 2016 года, однако на выборах главы государства в 2020 году он уступил кандидату Демократической партии Джо Байдену. Трамп продолжительное время не признавал результаты голосования, обвиняя демократов в их фальсификации.

6 января 2021 года сторонники республиканца, который оставался на тот момент действующим главой государства, штурмовали здание конгресса США, что стало причиной второго за время президентства Трампа процесса по импичменту, однако он был оправдан американским сенатом.