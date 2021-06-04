Зюганов сожалеет о союзе Прилепина со «Справедливой Россией»

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов сожалеет, что писатель Захар Прилепин и его партия «За Правду» вступили в союз с партией «Справедливая Россия». Об этом политик сказал «Газете.Ru» в ответ на просьбу прокомментировать возможность объединения левых сил России.

«Прежде чем с кем-то объединяться в коалицию, надо сначала договориться, на чем вы будете объединяться. [Председателя партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея] Миронова всегда могут позвать в Кремль и напомнить, что он должен выполнять их команды, и на этом вся коалиция сразу закончится. Им никто не позволит объединяться, они не самостоятельны. Я глубоко сожалею, что Захар Прилепин попал в эту команду. Но он потом все поймет», — сказал Зюганов.

В апреле Захар Прилепин говорил ТАСС о желании объединиться с КПРФ и просил передать «сигналы» о необходимости интеграции левых сил Зюганову.

«Я даже эти переговоры веду на среднем уровне — не на низовом, конечно, — на среднем», — говорил он.

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