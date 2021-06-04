Зюганов сожалеет о союзе Прилепина со «Справедливой Россией»

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Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов перед началом заседания XXII Всемирного русского народного собора... Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов перед началом заседания XXII Всемирного русского народного собора...
Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов перед началом заседания XXII Всемирного русского народного собора...
Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов сожалеет, что писатель Захар Прилепин и его партия «За Правду» вступили в союз с партией «Справедливая Россия». Об этом политик сказал «Газете.Ru» в ответ на просьбу прокомментировать возможность объединения левых сил России.

«Прежде чем с кем-то объединяться в коалицию, надо сначала договориться, на чем вы будете объединяться. [Председателя партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея] Миронова всегда могут позвать в Кремль и напомнить, что он должен выполнять их команды, и на этом вся коалиция сразу закончится. Им никто не позволит объединяться, они не самостоятельны. Я глубоко сожалею, что Захар Прилепин попал в эту команду. Но он потом все поймет», — сказал Зюганов.

В апреле Захар Прилепин говорил ТАСС о желании объединиться с КПРФ и просил передать «сигналы» о необходимости интеграции левых сил Зюганову.

«Я даже эти переговоры веду на среднем уровне — не на низовом, конечно, — на среднем», — говорил он.

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