США выделят $700 тысяч на «борьбу с дезинформацией» на Украине

Госдепартамент США профинансирует программу стоимостью $700 тыс. по «борьбе с дезинформацией и враждебными нарративами через социальные сети и СМИ» на Украине. «Газета.Ru» ознакомилась с текстом гранта, опубликованного американским внешнеполитическим ведомством.

«Посольство США в Киеве объявляет конкурс заявок на гранты для неправительственных организаций для борьбы с дезинформацией и враждебными нарративами, которые распространяются через социальные сети и СМИ на Украине», — говорится в документе.

Сообщается, что общий бюджет гранта составляет $700 тыс., и к его реализации могут быть привлечены только неправительственные организации из США, Украины, а также других стран.

Реализация такого проекта, как уточняется в гранте, подразумевает координацию работы медиа и активистов, проведение тренингов для представителей государственных структур, а также ведение «информационно-разъяснительной работы» с украинской аудиторией.

«(Одна из целей программы – это. — Газета.Ru) Ведение информационно-разъяснительной работы с целевыми украинскими аудиториями, чтобы уменьшить их уязвимость перед дезинформацией, ошибочной информацией и враждебными нарративами», — поясняется в тексте документа.

Ранее представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что НАТО в очередной раз снабдит Украину современным оружием для войны в Донбассе.