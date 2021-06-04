Путин не сказал, посадил ли бы он самолет с разыскиваемым россиянином на борту

Путин не стал отвечать на вопрос, посадил бы он самолет с находящимся в розыске россиянином, если бы тот летел через воздушное пространство Российской Федерации. Об этом он сообщил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Не скажу», — ответил Путин на вопрос ведущего форума о том, стал бы он отдавать подобный приказ.

Также президент России сделал замечание модератору после того, как тот задал канцлеру Австрии Себастьяну Курцу вопрос о задержании в Минске основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. По его мнению, на экономическом форуме нужно обсуждать вопросы экономики.

23 мая в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на его борту основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

24 мая страны ЕС по итогам обсуждения Белоруссии приняли решение о запрете полетов белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве.