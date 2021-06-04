На Украине приняли «тайное» решение по обеспечению безопасности границы с Крымом

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в тайном режиме обсудил вопрос дополнительных мер безопасности на границе с Крымом и в южных областях и неотложные меры по интеграции с НАТО. Об этом по итогам заседания сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает ТАСС.

«Сегодня было принято решение по поручению президента [Владимира Зеленского], которое было дано еще 28 апреля во время поездки в Херсонскую область, отработать дополнительно обеспечение безопасности на этой территории [на границе с Крымом]. Оно рассматривалось в тайном режиме», — сказал он на брифинге.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее в Крыму не захотели обсуждать с Зеленским статус полуострова — глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что всякие переговоры на тему статуса Крыма категорически исключены, жители региона не намерены обсуждать это с Киевом.