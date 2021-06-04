Песков прокомментировал слова Протасевича о финансировании NEXTA из России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что не знает, кого из «российских олигархов» подразумевал Роман Протасевич, говоря о спонсорах основанного им Telegram-канала NEXTA. Об этом он заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает РИА «Новости».

«Нет, мы не знаем. Я не знаю, о каком бизнесмене [идет речь]. Наверное, нужно уточнение спрашивать у белорусской стороны», — сказал Песков.

В четверг, 3 июня, белорусский государственный телеканал ОНТ опубликовал интервью с арестованным в Минске Протасевичем. В нем он рассказал о некоем российском олигархе, конкуренте бизнесмена Михаила Гуцериева, компания которого регулярно перечисляла NEXTA деньги. При этом Протасевич предположил, что в обмен на финансирование Telegram-канал публиковал материалы по заказу неназванного российского бизнесмена.

По завершению интервью ведущий Марат Марков сообщил, что оно продлилось 4,5 часа и часть материала не попала в эфир.

Ранее Протасевич рассказал, что после завершения активной части протестов в Белоруссии планировалось перевести Telegram-канал NEXTA на российскую повестку.