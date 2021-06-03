Протасевич похвалил Лукашенко

Задержанный в Минске основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич в эфире белорусского телеканала «ОНТ» заявил, что уважает президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Много критиковал Александра Григорьевича, но когда стал больше втягиваться в политическую тематику, стал понимать, что он поступал правильно и я его, безусловно, уважаю», — заявил Протасевич.

Ранее Протасевич назвал людей, причастных к координации протестов в Белоруссии.

23 мая в Минске совершил экстренную посадку лайнер ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. Находившийся на его борту основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.