РФ выразил Японии протест из-за инцидента с рыболовным судном у Сахалина

Россия выразила протест посольству Японии в связи с инцидентом, который произошел с рыболовным судном у Сахалина. Об этом сообщается в заявлении, распространенном министерством иностранных дел РФ.

«3 июня посольству Японии в России был заявлен решительный протест в связи с инцидентом 28 мая с японской рыболовной шхуной «Эйхомару-172», — говорится в документе.

В сообщении указано, что российские пограничники обнаружили судно в исключительной экономической зоне России у острова Сахалин. Экипаж не отвечал на запросы и предпринял попытку бегства. Во время преследования судно маневрировало, осуществив навал на сторожевой катер и подвергнув угрозе жизни и здоровье его экипажа.

Ранее аналогичный протест в связи с задержанием рыболовецкой шхуны «Эйхо-мару-172» выразило правительство Японии. Японская сторона настаивает, что промысел был в японской эксклюзивной экономической зоне.